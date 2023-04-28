В Мелитопольском районе 20 оккупантов отравились неизвестным веществом и умерли — Генштаб

28 апреля, 08:08
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В Мелитопольском районе 20 оккупантов умерли от отравления (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Мелитопольском районе 20 оккупантов умерли от отравления (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты несут в том числе и небоевые потери.

Об одном из таких случаев сообщил Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 28 апреля.

«В одном из подразделений противника, находящегося в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества 24 апреля скончались 20 захватчиков», — говорится в сообщении.

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23 апреля Генштаб сообщал, что в Станице Луганской между солдатами армии РФ и наемниками ЧВК Вагнер произошла потасовка, переросшая в перестрелку. Есть погибшие с обеих сторон.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Отравление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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