Есть погибшие с обеих сторон. В Станице Луганской между солдатами РФ и «вагнеровцами» произошла перестрелка — Генштаб ВСУ 23 апреля, 19:53 Российские боевики (Фото:Минобороны РФ)

Во временно оккупированной Станице Луганской между солдатами армии РФ и наемниками ЧВК Вагнер произошла потасовка, переросшая в перестрелку. Оккупанты пытались найти виновных за тактические просчеты на фронте и огромные потери личного состава.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон.

Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие РФ и представители ЧВК Вагнер все чаще пытаются отыскать виновных в постоянных поражениях, отмечают в Генштабе.

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Из-за больших потерь российской армии все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными.

В Генштабе добавили, что в населенном пункте Мостки Луганской области захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов.