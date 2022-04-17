Уже в четвертый раз. Оккупанты обстреляли храм в Северодонецке — глава ОВА
Снаряд попал в крышу храма (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОВА via Telegram)
Российские войска в Вербное воскресенье, 17 апреля, обстреляли Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.
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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, это уже четвертый прилет в этот храм. На этот раз россияне повредили крышу собора.
«Орки обожают соревноваться с Богом, в Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных строений», — отметил глава ОВА.
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