Уже в четвертый раз. Оккупанты обстреляли храм в Северодонецке — глава ОВА 17 апреля, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Снаряд попал в крышу храма (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОВА via Telegram)

Российские войска в Вербное воскресенье, 17 апреля, обстреляли Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, это уже четвертый прилет в этот храм. На этот раз россияне повредили крышу собора.

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«Орки обожают соревноваться с Богом, в Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных строений», — отметил глава ОВА.

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