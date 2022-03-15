«Ублюдки отступят». Нужна лишь одна военная бригада, чтобы погнать врага в Луганск — глава ОГА 15 марта, 21:08 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы в Луганской области, 28 февраля (Фото:Сергій Гайдай / Facebook)

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что главной потребностью области является одна военная бригада.

Во вторник, 15 марта, в телеэфире он сказал, что вся Украина помогает Луганской области, ежедневно поступают вагоны необходимых вещей и продуктов, впрочем, есть проблема с доставкой помощи в общины.

«Одна военная бригада — и мы погоним врага в Луганск», — заявил он.

Он отметил, что российские обстрелы не позволяют оперативно помогать населенным пунктам.

«Имеем горючее, но из-за работы оружия не можем добраться до людей, которым так нужна помощь. Враг хочет смертей… Мы не позволим! ВСУ не разрешат! Нам нужно немного больше… и эти проклятые ублюдки отступят», — подытожил Гайдай.

15 марта в Луганской области военнослужащие из 24 ОМБр имени короля Данила уничтожили три танка и одну БМП российских оккупантов.

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