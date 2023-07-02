На оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к новой волне принудительной мобилизации местных — Центр Нацсопротивления 2 июля, 08:16 В Запорожской области россияне готовятся к принудительной мобилизации местных жителей (Фото:ГУР МО / Telegram)

На временно оккупированной части Запорожской области россияне готовятся к принудительной мобилизации местных жителей в ряды вражеской армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне и коллаборационисты создали 44 «военно-учетных стола». Согласно им, все граждане призывного возраста или военнослужащие запаса будут поставлены на учет по месту жительства.

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По данным ЦНС, гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий пытается ввести население в заблуждение и распространяет фейки о «результативной работе оккупационной администрации над официальным оформлением и развитием народного ополчения Запорожья».

«Фактически имеем очередное преступление оккупантов в регионе, ведь международное право запрещает вербовку или мобилизацию населения оккупированных территорий», — говорится в заметке.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на временно оккупированных территориях Украины стремительно снижается влияние оккупационной «власти». Это связано с тем, что она не способна поддерживать приемлемый уровень жизнеобеспечения местного населения.