На оккупированных территориях растет количество проукраински настроенного населения. РФ усиливает фильтрационные мероприятия — Маляр 8 июня, 14:01 РФ усиливает фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

На временно оккупированных территориях Украины стремительно снижается влияние оккупационной «власти». Это связано с тем, что она не способна поддерживать приемлемый уровень жизнеобеспечения местного населения. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в некоторых населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей, которые контролируют оккупанты, местные жители демонстративно пренебрегают распоряжениями оккупационных администраций и выражают недоверие к российской пропаганде.

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«Среди граждан все больше распространяется правдивая информация о ситуации на фронте и пагубности последствий российской оккупации, растет количество проукраински настроенного населения», — заявила Маляр.

Чтобы противодействовать сопротивлению местных жителей, командование российских войск применяет жесткие массовые карательные акции.

Маляр сообщила, что Кирилловка Запорожской области в течение нескольких дней была окружена российскими войсками. Это делали с целью фильтрации местного населения: проводились обыски на объектах инфраструктуры и в домах граждан.

«Особенно тщательной проверке подлежали граждане, в отношении которых представителями ФСБ России была собрана информация (доносы) по поддержанию проукраинских позиций», — отметила заместитель министра обороны.

По словам Маляр, таких людей россияне мгновенно задерживали и вывозили для проведения допросов, после которых часть задержанных так и не вернулась. Их судьба пока неизвестна.

Россияне в течение оккупации украинских областей осуществляют «фильтрационные мероприятия» и репрессируют жителей оккупированных регионов.

4 июня в Центре национального сопротивления сообщили о шантаже оккупантами людей с сахарным диабетом на временно оккупированных территориях Запорожской области. Они отказывают им в инсулине, если у них нет паспорта РФ.

Также на оккупированных территориях Запорожской области россияне заставляют таксистов доносить на людей с проукраинскими взглядами.

