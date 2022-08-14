Украина с новым вооружением меняет свою военную стратегию и готовится переломить ход войны — NYT

14 августа, 09:05
ВСУ с новым вооружением меняют свою военную стратегию (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ с новым вооружением меняют свою военную стратегию (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украина после получения нового вооружения большой дальности меняет свою военную стратегию, говорится в статье The New York Times.

Издание отмечает, что весной-летом 2022 года украинские войска подвергались обстрелам со стороны российской артиллерии на востоке Украины, постепенно теряя позиции и до 200 военных в день в неравных боях.

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Но в последние недели ВСУ изменили стратегию благодаря западным вооружениям и преуспели, по крайней мере, в замедлении продвижения России.

Журналисты NYT отмечают, что получая все больший арсенал дальнобойного западного оружия и с помощью партизан, Украина смогла поразить российские силы глубоко во враждебном тылу, нарушая тем самым критические цепи поставок и поражая цели, которые являются ключевыми для боевого потенциала Москвы.

В свою очередь новое оружие ВСУ заставило Россию перестраивать свою тактику на поле боя, создав некоторое пространство для принятия украинцами более стратегических решений, говорится в статье.

NYT отмечает взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму и взрывы мостов в Херсонской области.

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«Эта стратегия, похоже, дает определенные результаты. Хотя украинские военные не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России по крайней мере в настоящее время и остановить тяжелые потери, которые Украина понесла в последние месяцы», — пишет издание.

Но вместе с тем противник продолжает оказывать давление на востоке и юге, и некоторые позиции постепенно прогибаются. Таким образом, у российских военных все еще есть достаточно сил для продолжения наступательных операций, считают авторы статьи.

Усилия Украины на юге являются не столько изменением подхода, сколько расширением с помощью нового оружия большей дальности стратегии, принятой в начале войны и призванной уравнять правила игры с Россией. Поскольку российская армия намного превосходит силы Украины по количеству военнослужащих, оружия и боеприпасов, украинские вооруженные силы должны быть новаторскими и гибкими, говорится в статье.

Авторы отмечают, что Украина надеется переломить ход войны на юге в Херсонской области.

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Используя HIMARS и другое дальнобойное оружие, украинские силы медленно снизили способность России обеспечивать поставки территорий на правом берегу Днепра, включая Херсон.

По словам представителя украинского командования, идея состоит в том, чтобы сделать условия столь неприемлемыми, чтобы Россия сама отступила за Днепр перед украинским контрнаступлением.

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«Украинский путь, который с каждым днем ​​становится все более очевидным, заключается в нанесении ударов, подрывающих способность Москвы поддерживать силы, развернутые ею на фронте», — пишет издание.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донецкая область Партизаны Военная помощь Артиллерия Поставки оружия Херсонская область Стратегия New York Times Контрнаступление Война России против Украины РСЗО HIMARS

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