Оккупанты ударили из Смерчей по портовой инфраструктуре в Николаевской области
Российские оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру в Николаевской области (Фото:Handout via REUTERS)
Российские оккупанты из РСЗО Смерч обстреляли портовую инфраструктуру в Николаевской области.
Об этом сообщает оперативное командование Юг на странице в Facebook.
«Смерчем атакована портовая инфраструктура Николаевщины», — говорится в сообщении.
Какой именно порт атакован, о масштабах разрушений и пострадавших не сообщается.
26 июля оккупанты нанесли массированный удар по югу Украины. Тогда, в частности, была атакована портовая инфраструктура в Николаевской области.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.