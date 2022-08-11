Оккупанты ударили из Смерчей по портовой инфраструктуре в Николаевской области 11 августа, 15:04 Российские оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру в Николаевской области (Фото:Handout via REUTERS)

Российские оккупанты из РСЗО Смерч обстреляли портовую инфраструктуру в Николаевской области.

Об этом сообщает оперативное командование Юг на странице в Facebook.

«Смерчем атакована портовая инфраструктура Николаевщины», — говорится в сообщении.

Какой именно порт атакован, о масштабах разрушений и пострадавших не сообщается.

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26 июля оккупанты нанесли массированный удар по югу Украины. Тогда, в частности, была атакована портовая инфраструктура в Николаевской области.

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