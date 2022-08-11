Оккупанты ударили из Смерчей по портовой инфраструктуре в Николаевской области

11 августа, 15:04
Российские оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру в Николаевской области (Фото:Handout via REUTERS)

Российские оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру в Николаевской области (Фото:Handout via REUTERS)

Российские оккупанты из РСЗО Смерч обстреляли портовую инфраструктуру в Николаевской области.

Об этом сообщает оперативное командование Юг на странице в Facebook.

«Смерчем атакована портовая инфраструктура Николаевщины», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1232003107558887/

Какой именно порт атакован, о масштабах разрушений и пострадавших не сообщается.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/QiIiwFZVH-U

26 июля оккупанты нанесли массированный удар по югу Украины. Тогда, в частности, была атакована портовая инфраструктура в Николаевской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаевская область РСЗО Смерч Морской порт Война России против Украины

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