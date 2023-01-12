«Боже, храни население от москалей». Как вели себя русские, когда захватили Львов в 1914—1915 годах и что рассказывали о них львовяне 12 января, 17:21 Эксклюзив NV На польской открытке 1915 года изображено, как русское войско покидает Львов. На телеге трофеи: мебель, посуда и горшки. (Фото:DR)

Сто лет назад, захватив Львов, русская армия вывезла из города все, что могла. Местное население грабили не только простые солдаты, но и офицеры, также посещавшие львовские театральные представления.

«Можешь себе представить, что дворы в 90% разграблены, вплоть до оконных рам. Что не далось унести, уничтожено просто для того, чтобы уничтожить», — цитирует историк Игорь Мрака письмо неизвестного львовянина из оккупированной столицы Галиции за 15 октября 1914 года. Российская армия стояла на тот момент во Львове уже полтора месяца.

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В то же время греко-католический священник Ярослав Левицкий на страницах газеты Діло вспоминал: «Господство москалей во Львове началось действительно по-русски. Разбиты государственные магазины и позволено нищим брать из них, что кто захочет».

С конца августа Львов оказался в непосредственной близости от линии фронта Великой войны, как тогда называли Первую мировую. Слухи о бесчинствах россиян опережали оккупантов — жители города вплотную ощутили дыхание войны. В четверг 27 августа 1914 года в половине седьмого вечера на Лычакове прошла молва: «Идут москали!» Это спровоцировало паническое бегство львовян и военных в глубь города, где, как думалось, проще было спрятаться.

Писатель Юзеф Холодецкий, который был очевидцем событий, писал: «Выбежали из казармы новобранцы и резервисты, тронулись с места фургоны, телеги и другие транспортные средства — женщины подхватывали на руки детей и под влиянием психологии толпы мчались, неодетые, босые, бездумно, вслепую в костёл оо. Бернардинов, распространяя панику и ужас. […] Люди теряли рассудок. Какая-то мать потеряла на улице Лычаковской из перин младенца и только у костела св. Марии Магдалины заметила свою потерю. Бедный ребенок! Стерли его в прах человеческие ноги и конские копыта».

К удивлению большинства львовян российские войска, когда вошли в город 3 сентября, вели себя довольно вежливо. Только взяли в заложники 16 известных горожан — использовали это в качестве меры устрашения против возможного сопротивления или саботажа местного населения. А уже на следующий день, как об этом пишет Игорь Мрака, российский офицер, обращаясь к группе горожан на Бернардинской площади, заявил: «…Наведем здесь порядок. До сих пор первым здесь был еврей, а сейчас получит взбучку той нагайкой! Остаются только поляки и русины, а их не бойтесь, потому что мы будем их контролировать. Не верим им, потому что, как могли предать своего императора, то могут так же предать и царя».

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