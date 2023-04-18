В Ивано-Франковске офицер Нацгвардии избил солдата — видео

18 апреля, 16:50
Поделиться:
Причины конфликта офицера и солдата пока не известны (Фото:Військовий Кур'єр України)

Причины конфликта офицера и солдата пока не известны (Фото:Військовий Кур'єр України)

В воинской части Национальной гвардии в Ивано-Франковске офицер избил подчиненного солдата.

Видео их конфликта, снятое одним из очевидцев, было обнародовано во вторник, 18 апреля, в соцсетях.

Читайте также:
Дело передали в суд. Командиру, избившему срочника в Житомирской области, грозит 12 лет за решеткой

На нем видно, как офицер требует, чтобы боец куда-то пошел, нанося ему удары кулаком в область грудной клетки.

Видео дня

В то же время суть данного конфликта по опубликованным кадрам понять трудно.

https://www.youtube.com/watch?v=geUBwhtV1-I

Руководство Нацгвардии, комментируя разгоревшийся скандал, возмутилось действиями офицера, назвав их недопустимыми.

«В современной армии и в устоявшемся обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего. Оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера», — подчеркнули в НГУ, добавив, что и сами уже начали внутреннее расследование.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Ивано-Франковск Украинские военные Драка Скандал Национальная гвардия Украины (НГУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X