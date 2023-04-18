В Ивано-Франковске офицер Нацгвардии избил солдата — видео 18 апреля, 16:50 Причины конфликта офицера и солдата пока не известны (Фото:Військовий Кур'єр України)

В воинской части Национальной гвардии в Ивано-Франковске офицер избил подчиненного солдата.

Видео их конфликта, снятое одним из очевидцев, было обнародовано во вторник, 18 апреля, в соцсетях.

На нем видно, как офицер требует, чтобы боец куда-то пошел, нанося ему удары кулаком в область грудной клетки.

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В то же время суть данного конфликта по опубликованным кадрам понять трудно.

Руководство Нацгвардии, комментируя разгоревшийся скандал, возмутилось действиями офицера, назвав их недопустимыми.

«В современной армии и в устоявшемся обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего. Оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера», — подчеркнули в НГУ, добавив, что и сами уже начали внутреннее расследование.