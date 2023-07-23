Обстрел Одессы: в Cети появились кадры первых минут после попадания ракеты в Свято-Преображенский собор

23 июля, 11:03
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Вид собора после вражеской атаки (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Вид собора после вражеской атаки (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Ночью в воскресенье, 23 июля, россияне осуществили самый массированный ракетный удар по центру Одессы, в результате чего был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. В сети опубликовали первые минуты после удара по храму.

Видео обнародовали в местном Telegram-канале.

Один из священников говорит: «Отцы, у нас больше с вами нет Преображенского собора». Также на видео видно пожар в середине храма.

Видео дня

Россияне, как всегда, уже успели обвинить Украину в разрушении собора, заявив, что в него попала украинская ракета ПВО.

В УПЦ Московского патриархата сообщили о «колоссальных разрушениях» Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы, который был заложен еще в 1794 году. Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили. В ночь на 23 июля 2023 года его разрушил ракетный удар по приказу Путина.

В результате ночной атаки в Одессе также повреждены шесть домов и частные авто. По меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Одесса Храм УПЦ МП Война России против Украины

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