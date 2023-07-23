«Разрушения колоссальные». В УПЦ МП показали последствия российского удара по Преображенскому собору в Одессе 23 июля, 09:45 Преображенский собор в Одессе сильно разрушен в результате российской ракетной атаки в ночь на 23 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Serhii Smolientsev)

В УПЦ Московского патриархата сообщили о «колоссальных разрушениях» Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе, в который попала российская ракета во время атаки на город в ночь на 23 июля.



В Одесской епархии УПЦ МП рассказали, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь. После удара там начался пожар.

Вследствие этого частично разрушено здание собора, перекрытия трех нижних этажей, значительно повреждено внутреннее убранство и иконы, а также полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

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«Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи», — рассказал клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук.

По его словам, из горящего собора удалось спасти Касперскую икону Богоматери, которая является покровительницей Одессы.

В Одесской епархии утром также показали разрушения внутри собора.

Фото: libkos / Instagram

Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev

В Одесской епархии УПЦ МП подчеркнули, что осуждают агрессию РФ против Украины и назвали атаку на собор «террористическим актом».

Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы, который был заложен еще в 1794 году. Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили. В ночь на 23 июля 2023 года его разрушил ракетный удар по приказу Путина.

В результате ночной атаки в Одессе также повреждены шесть домов и частные авто. По меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали.