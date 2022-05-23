Полностью не исключают. Штормовая погода снизила вероятность проведения операций вокруг Змеиного и высадки десанта — командование Юг

23 мая, 17:14
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В Одесской области штормовая погода снизила вероятность высадки десанта (Фото:www.radiosvoboda.org)

В Одесской области штормовая погода снизила вероятность высадки десанта (Фото:www.radiosvoboda.org)

Оперативное командование Юг сообщило, что в Одесской области штормовая погода снизила вероятность высадки десанта.

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«Вероятность проведения любых операций вокруг Змеиного и высадки десанта штормовая погода несколько снизила, но всеобщая обстановка не исключает их полностью», — говорится в сообщении.

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Командование сообщило, что корабельная группировка вражеских сил в северо-западной части Черного моря продолжает держать блокаду судоходства и нести угрозу ракетных ударов.

https://www.facebook.com/watch/?v=1395027890982947

"В целом обстановка на Бессарабском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны", - говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=zksHKfbRRCI

На территории Приднестровского региона Молдова значительных перемещений личного состава и техники не фиксируется.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Одесская область Десантники Война России против Украины

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