Россия дважды за ночь атаковала дронами Одесскую область, попав в порт на Дунае. Пострадали зернохранилища 16 августа, 08:38 Разрушенный ангар с зерном после российского удара по Одесской области в ночь на 16 августа (Фото:Силы обороны юга)

Российские оккупанты в ночь на среду, 16 августа, дважды ударили по Одесской области беспилотниками, атаковав портовую и зерновую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

В результате попаданий по одному из портов на Дунае пострадали складские помещения и зернохранилища. Начались пожары, которые уже потушили. Пострадавших и погибших от российского удара нет.

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Фото: Силы обороны юга

Фото: Силы обороны юга

Фото: Силы обороны юга

Ночью Россия запустила по Украине группу иранских дронов-камикадзе Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.

В Силах обороны юга рассказали, что оккупанты совершили атаку несколькими волнами. Сначала удар направили по Николаевской области, где все дроны сбила ПВО, а позже — два мощных удара по югу Одесской области.



В течение июле россияне регулярно обстреливали юг Украины ракетами и дронами — под ударом были Одесса и Николаев, в том числе портовая инфраструктура и зерновые терминалы.

