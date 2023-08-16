Украинские военные сбили 13 дронов-камикадзе Shahed во время ночной атаки РФ — Воздушные силы ВСУ
РФ выпустила по Украине шахеды, 13 из них удалось сбить (Фото:tvtoront/Twitter)
Во время удара РФ по Украине в ночь на среду, 16 августа, силы украинской ПВО сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Они пытались атаковать Одесскую область.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Пуски шахедов совершались в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда). Они были направлены на портовую инфраструктуру Одесской области.
Отмечается, что 13 дронов-камикадзе были уничтожены в пределах Одесской и Николаевской областей.
Часть ударных беспилотников сбить не удалось. Их количество не называется.
В ночь на 16 августа РФ атаковала Украину шахедами.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что были зафиксированы попадания по одному из портов Дуная. Пострадали складские помещения и зернохранилища, возникли пожары.
После выхода из зернового соглашения войска РФ начали обстреливать портовую инфраструктуру Одесской и Николаевской областей, а также уничтожать ангары с зерном.