Украинские военные сбили 13 дронов-камикадзе Shahed во время ночной атаки РФ — Воздушные силы ВСУ 16 августа, 08:37 РФ выпустила по Украине шахеды, 13 из них удалось сбить (Фото:tvtoront/Twitter)

Во время удара РФ по Украине в ночь на среду, 16 августа, силы украинской ПВО сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Они пытались атаковать Одесскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Пуски шахедов совершались в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда). Они были направлены на портовую инфраструктуру Одесской области.

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Отмечается, что 13 дронов-камикадзе были уничтожены в пределах Одесской и Николаевской областей.

Часть ударных беспилотников сбить не удалось. Их количество не называется.

В ночь на 16 августа РФ атаковала Украину шахедами.

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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что были зафиксированы попадания по одному из портов Дуная. Пострадали складские помещения и зернохранилища, возникли пожары.

После выхода из зернового соглашения войска РФ начали обстреливать портовую инфраструктуру Одесской и Николаевской областей, а также уничтожать ангары с зерном.

