Взрывная волна долетела до Николаева. Ким назвал причину мощного взрыва в Очакове 10 января, 12:04 Последствия взрыва в Очакове (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

Во время обстрела российскими оккупантами Очакова в понедельник, 9 января, в Николаевской области произошел масштабный взрыв, в результате которого повреждения получили более 100 домов и несколько админзданий. Причиной стало попадание в склад мин времен Второй мировой.



Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



По его словам, рядом с воинской частью, которую российские оккупанты обстреливали месяцами, был склад старых противокорабельных мин времен Второй мировой войны. Их в свое время залили бетоном во избежание взрывов в будущем.

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«Россияне почему-то решили, что это склад боеприпасов и мужественно и долго скучно туда стреляли. И вчера двумя дорогими ракетами, вроде Кинжала, пробили метр бетона для того, чтобы взорвать мины периода Второй мировой войны. Единственная проблема, что они сделали, — лишили окон и крыш полгорода Очакова, навели панику в Николаеве. Вот такая ситуация» — сказал Ким.

Он добавил, что в результате взрыва погибших нет.

Известно о 15 раненых, их доставили в медучреждения. Среди пострадавших — двухлетний ребенок.

В результате взрыва в большей части Очакова повреждены окна и кровли зданий. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в населенных пунктах Куцурубской, Черноморской и Березанской громад.