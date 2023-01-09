Число раненых в результате ракетного обстрела Очакова возросло до 15 человек — Ким 9 января, 22:03 Последствия обстрела Очакова (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Количество раненых в результате ракетного обстрела Очакова возросло до 15 человек. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

«Количество раненых в Очакове выросло до 15, из них — один ребенок 2 года», — написал он.

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Оккупанты в понедельник, 9 января, обстреляли Очаков. В Офисе президента уточнили, что в результате ракетного удара повреждены более 100 домов, а также больница.