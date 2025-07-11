Лучший диплом или безопасность? Высшее образование в каких странах сейчас популярно среди украинских выпускников, почему и сколько это стоит

Специалист по вопросам иностранного образования Олеся Шахраюк рассказала NV о главных направлениях образовательной миграции украинской молодежи, цене обучения и проживания, а также о скрытых тонкостях выбора вуза в Европе и Америке.

Главная летняя тема для сотен тысяч молодых украинцев и их родителей — поступление в вузы. Причем за последние годы в этом вопросе значительно усилился иностранный аспект, ведь теперь украинские выпускники массово едут продолжать получать образование за границу. Причем речь идет не только о юношах: недавно британская The Telegraph написала, что так же активно выезжают и девушки — мол, только в Польше количество таких студенток за последний год удвоилось.

Более того: в 2025-м на НМТ зарегистрировалось 312 490 украинских школьников, что на 18% меньше, чем в прошлом году. Из них чуть более 20 тыс. детей сдавали тест за рубежом. При этом большинство стран, куда едет украинская молодежь, не нуждается в НМТ, отметила в начале июня образовательный обмудсмен Надежда Лещик в интервью РБК-Украина. «Выезжают за границу не только 17-летние парни, но и девушки», — добавила она.

Куда чаще всего едут учиться на специалистов украинские выпускники? Почему они это делают и каких денег такое обучение стоит их родителям? Об этом NV поговорил с Олесей Шахраюк, основательницей компании Edusteps, которая занимается сопровождением желающих поступить в зарубежные вузы, в частности на англоязычные программы.

Сезон поступления в вузы в Украине сейчас в самом разгаре. Касается ли это и получения образования за рубежом?

На самом деле сезон заканчивается. Поступление в западные вузы начинается за год до начала обучения. Например, будущий студент еще в начале 11 класса начинает подавать документы. Поэтому многие еще в январе-марте знали, где будут учиться с сентября. Это связано с тем, что у многих зарубежных вузов очень ранние дедлайны на прием документов. Поэтому сейчас, фактически, сезон заканчивается. Принимает документы еще Польша и, условно, еще несколько университетов в других странах Европы.