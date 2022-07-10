Обстрел Донецкой области: В Часовом Яру по меньшей мере 34 человека находятся под завалами дома, шесть человек погибли

10 июля, 08:33
Последствия вражеского обстрела в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Последствия вражеского обстрела в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

По меньшей мере, три десятка человек, в том числе ребенок, находятся под завалами пятиэтажки в Часовом Яру Донецкой области, которую вечером 9 июля российские войска обстреляли ракетами из Ураганов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

На поверхность уже смогли достать шестерых погибших и пятерых раненых.

Отмечается, что в доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели — пытаются спасти оказавшихся под завалами. По словам местных жителей, там находятся, по меньшей мере, 34 человека, в том числе 9-летний мальчик.

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В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя оказавшимися под руинами людьми, сообщил Кириленко.

В пресс-службе МВД Украины уточнили, что российские оккупанты нанесли удары в 21:17 9 июля. В Нацполиции сообщили, что по городу было выпущено четыре ракеты.

Проведена расчистка и разбор около 70 тонн разрушенных элементов дома. От ГСЧС привлечены 53 спасателя и девять единиц техники, дополнительно привлечены два автокрана и два погрузчика от местных органов власти.

Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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