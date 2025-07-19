Более 300 дронов и 30 ракет. РФ ночью ударила по Украине: взрывы в Киеве, массированная атака Павлограда, в Одессе горела многоэтажка
Последствия российской атаки в Одессе, 19 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
В ночь на субботу, 19 июля россияне массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве, Одессе и Павлограде раздавались взрывы.
09:44. РФ ночью запустила по Украине более 300 ударных дронов и более 30 ракет — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в результате массированного удара РФ пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.
08:29. Польша поднимала в небо истребители и привела наземные системы противовоздушной обороны в режим наивысшей готовности из-за массированного российского удара по Украине, сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны.
08:15. В Черкасской области работали силы ПВО. В небе над областью уничтожена российская ракета, а также три БПЛА.
По словам начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, пострадавших и ущерба для инфраструктуры нет.
07:30. Россия ударила по Павлограду ракетами и дронами, есть повреждения — ОВА
«Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками», — написал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате удара РФ повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажка. Также возникли возгорания. Информация уточняется.
06:19. В результате атаки РФ по Одессе погиб один человек, 5 человек спасли из горящих квартир — ГСЧС
В 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи. Пожар ликвидировали спасатели, вместе с добровольцами.
Информация о пострадавших устанавливается.
ГСЧС показали фото последствий ночного удара РФ по Одессе.
06:05. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА в центральной части Черниговщины, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на западе Харьковщины, курс — южный;
- БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс — юго-западный;
- БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс — Павлоград, Самар/Днепр.
05:48. Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.
05:12. ВС о движении шахедов:
- БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на юго-западе Сумщины, курс — юго-западный;
- БПЛА на западе Харьковщины, курс — южный;
- БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс — юго-западный;
- БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс — на Павлоград.
04:12. Павлоград под массированной атакой ракет и вражеских ударных БПЛА, сообщают Воздушные силы.
04:02. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Харьковщине в южном направлении.
03:35. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:
- БПЛА на юго-востоке Харьковщины, курс — хаотичный;
- БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс на Павлоград;
- БПЛА на Сумщине, курс на Шостку и Воронеж.
02:17. Как сообщают Воздушные силы, сейчас БПЛА наблюдаются на востоке и юго-востоке Харьковщины, в Донецкой области и на востоке и северо-востоке Днепропетровщины (атака на Павлоград).
02:04. В Одессе в результате российского удара погиб человек — мэр.
По предварительным данным, пострадали по меньшей мере три человека. Продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки. На месте работают все соответствующие службы.
01:36. Одессе в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар в многоэтажке — мэр города Труханов.
«Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники — более 20 БпЛА заходили на город с разных сторон. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Горит жилая многоэтажка, спасатели спасают людей из огненной ловушки», — сообщил он.
01:33. ВС о движении шахедов:
- новые группы вражеских БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс — юго-западный/южный;
- БПЛА в центральной части Полтавщины, курс — юго-западный;
- БПЛА на востоке и на юге Харьковщины, курс — южный/юго-западный;
- БПЛА на юге и севере Житомирской области, курс — северо-западный/юго-западный;
- БПЛА в Донецкой области, курс — западный;
- БПЛА на западе Черкасской области, курс — юго-западный;
- БПЛА на востоке Львовщины, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс — северо-западный;
- БПЛА на западе Кировоградщины, курс западный/северо-западный.
00:58. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
00:38. В Одессе слышны взрывы — мэр.
00:28. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА на востоке, юго-западе и юге Сумщины, курс — юго-западный/южный/западный;
- БПЛА на юго-западе и юго-востоке Черниговщины, курс — юго-западный/южный;
- БПЛА на Полтавщине, курс — юго-западный;
- БПЛА на востоке и на юге Киевщины, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на Житомирщине, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА в центральной части Николаевской области, курс — западный;
- БПЛА на востоке Черкасской области, курс — юго-западный;
- БПЛА на востоке Ровенской области, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на севере Хмельницкой области, курс — юго-западный;
- БПЛА на Житомир с востока;
- БПЛА на Одессу с северо-запада и акватории Черного моря.
23:26. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА на Сумщине, курс — юго-западный/южный/западный;
- БПЛА на Черниговщине, курс — юго-западный/южный;
- БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс — юго-западный;
- БПЛА на севере, в центральной части и на юге Киевщины, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на Житомирщине, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс — северо-западный;
- БПЛА на севере и востоке Николаевщины, курс — западный;
- БПЛА на юге Кировоградщины, курс — северо-западный;
- БПЛА на Ровенщине, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на севере Хмельницкой области, курс — юго-западный;
- БПЛА на г. Житомир с востока.
23:07 Новые группы БпЛА идут в направлении Николаевской области из акватории Черного моря.
23:06 В Дарницком районе на крышу жилого дома упала часть БпЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
22:30 Данные Воздушных сил о движении БПЛА:
- БПЛА на севере, западе и в центре Сумской области, курс — юго-западный/южный;
- Несколько десятков БПЛА в Черниговской области, курс — юго-западный;
- БпЛА на севере и северо-западе Полтавской области, курс — юго-западный;
- БПЛА в центральной части Киевской области, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на западе Запорожской области, курс — северо-западный;
- БпЛА в Житомирской области, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс — северо-западный;
- БПЛА на юге Кировоградской области, курс — северо-западный;
- Новые группы БПЛА на юго-западе Днепропетровской области, курс — северо-западный.
22:09 Российские БпЛА идут в сторону Киева, Кривого Рога, Запорожья, Сум, Кременчуга.
22:01 Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении Киева.
21:59 БпЛА в направлении Николаевской области и Кривого Рога, предупредили Воздушные силы.
21:46 В Киеве работает ПВО, сообщил Кличко.
21:31 Воздушная тревога в Киеве.
21:30 Данные о движении шахедов:
- БпЛА на севере и западе Сумской области, курс — юго-западный/южный;
- несколько десятков БПЛА в Черниговской области, курс — юго-западный;
- БпЛА на севере и в центре Полтавской области, курс — юго-западный;
- БПЛА на севере Киевской области, курс — западный/юго-западный;
- БпЛА мимо Запорожья на западе, курс — северо-западный;
- БпЛА на Сумы с западного направления.
21:28 Виталий Кличко написал, что вблизи Киева работает ПВО. Воздушная тревога в столице не объявлена.
21:14 Российские БпЛА идут в направлении Запорожья с юго-востока, сообщили Воздушные силы.
21:03 Угроза ударных БпЛА для Николаевской и Херсонской областей.
20:58 Начальник Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что обломки российской ракеты упали на открытой территории в Полтавской громаде, никто не пострадал.
20:54 Отбой угрозы баллистики.
20:49 Данные Воздушных сил о движении БПЛА:
- БПЛА на севере и западе Сумской области, курс — юго-западный/южный;
- БПЛА в Черниговской области, курс — юго-западный;
- БПЛА на севере Полтавской области, курс — юго-западный.
20:43. Угроза баллистики для Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
Обновлено в 20:35. В областях начались отбои воздушной тревоги из-за угрозы баллистики. В то же время Россия продолжает атаковать Украину БПЛА:
- с северо-востока до Чернигова;
- с севера и запада Сумщины — юго-западным/южным курсом;
- с Черниговщины — курсом на Киевскую область.
По состоянию на 19:40 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:
Суспільне сообщило о звуке взрыва в Полтаве. До этого в Воздушных силах ВСУ призвали жителей города немедленно отправиться в укрытие.
Кроме того, украинские офицеры предупредили о скоростной цели на Павлоград (Днепропетровская область).
Позже в ВС ВСУ сообщили о скоростной цели с временно оккупированного Крыма в северном направлении (ориентировочно — Запорожская область).
Далее украинские офицеры призвали жителей Запорожья немедленно отправиться в укрытие.
Затем в ВС ВСУ уточнили, что скоростная цель мимо Запорожья двигалась дальше в северном направлении.
Как сообщили корреспонденты Суспільного, взрывы прогремели также в Днепре и Запорожье.
Позже в ВС ВСУ сообщили о новой скоростной цели с ВОТ Крыма в северном направлении — ориентировочно тем же курсом, что и предыдущая.
Как уточнили корреспонденты Суспільного, в Днепре в 20:07 прогремели повторные взрывы.