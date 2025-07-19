Более 300 дронов и 30 ракет. РФ ночью ударила по Украине: взрывы в Киеве, массированная атака Павлограда, в Одессе горела многоэтажка

Последствия российской атаки в Одессе, 19 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В ночь на субботу, 19 июля россияне массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве, Одессе и Павлограде раздавались взрывы.

09:44. РФ ночью запустила по Украине более 300 ударных дронов и более 30 ракет — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в результате массированного удара РФ пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.

08:29. Польша поднимала в небо истребители и привела наземные системы противовоздушной обороны в режим наивысшей готовности из-за массированного российского удара по Украине, сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны.

08:15. В Черкасской области работали силы ПВО. В небе над областью уничтожена российская ракета, а также три БПЛА.

По словам начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, пострадавших и ущерба для инфраструктуры нет.

07:30. Россия ударила по Павлограду ракетами и дронами, есть повреждения — ОВА

«Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками», — написал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате удара РФ повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажка. Также возникли возгорания. Информация уточняется.

06:19. В результате атаки РФ по Одессе погиб один человек, 5 человек спасли из горящих квартир — ГСЧС

В 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи. Пожар ликвидировали спасатели, вместе с добровольцами.

Информация о пострадавших устанавливается.

ГСЧС показали фото последствий ночного удара РФ по Одессе.

06:05. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА в центральной части Черниговщины, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на западе Харьковщины, курс — южный;

БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс — юго-западный;

БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс — Павлоград, Самар/Днепр.

Карта воздушных тревог в Украине на 06:05 19 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

05:48. Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.

05:12. ВС о движении шахедов:

БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на юго-западе Сумщины, курс — юго-западный;

БПЛА на западе Харьковщины, курс — южный;

БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс — юго-западный;

БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс — на Павлоград.

04:12. Павлоград под массированной атакой ракет и вражеских ударных БПЛА, сообщают Воздушные силы.

04:02. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Харьковщине в южном направлении.

Фото: alerts.in.ua

03:35. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:

БПЛА на юго-востоке Харьковщины, курс — хаотичный;

БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс на Павлоград;

БПЛА на Сумщине, курс на Шостку и Воронеж.

Карта воздушных тревог в Украине на 03:38 19 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

02:17. Как сообщают Воздушные силы, сейчас БПЛА наблюдаются на востоке и юго-востоке Харьковщины, в Донецкой области и на востоке и северо-востоке Днепропетровщины (атака на Павлоград).

Карта воздушных тревог в Украине на 02:18 19 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

02:04. В Одессе в результате российского удара погиб человек — мэр.

По предварительным данным, пострадали по меньшей мере три человека. Продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки. На месте работают все соответствующие службы.

01:36. Одессе в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар в многоэтажке — мэр города Труханов.

«Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники — более 20 БпЛА заходили на город с разных сторон. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Горит жилая многоэтажка, спасатели спасают людей из огненной ловушки», — сообщил он.

01:33. ВС о движении шахедов:

новые группы вражеских БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс — юго-западный/южный;

БПЛА в центральной части Полтавщины, курс — юго-западный;

БПЛА на востоке и на юге Харьковщины, курс — южный/юго-западный;

БПЛА на юге и севере Житомирской области, курс — северо-западный/юго-западный;

БПЛА в Донецкой области, курс — западный;

БПЛА на западе Черкасской области, курс — юго-западный;

БПЛА на востоке Львовщины, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс — северо-западный;

БПЛА на западе Кировоградщины, курс западный/северо-западный.

00:58. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

Карта воздушных тревог в Украине на 00:57 19 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

00:38. В Одессе слышны взрывы — мэр.

00:28. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА на востоке, юго-западе и юге Сумщины, курс — юго-западный/южный/западный;

БПЛА на юго-западе и юго-востоке Черниговщины, курс — юго-западный/южный;

БПЛА на Полтавщине, курс — юго-западный;

БПЛА на востоке и на юге Киевщины, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на Житомирщине, курс — западный/юго-западный;

БПЛА в центральной части Николаевской области, курс — западный;

БПЛА на востоке Черкасской области, курс — юго-западный;

БПЛА на востоке Ровенской области, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на севере Хмельницкой области, курс — юго-западный;

БПЛА на Житомир с востока;

БПЛА на Одессу с северо-запада и акватории Черного моря.

23:26. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на Сумщине, курс — юго-западный/южный/западный;

БПЛА на Черниговщине, курс — юго-западный/южный;

БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс — юго-западный;

БПЛА на севере, в центральной части и на юге Киевщины, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на Житомирщине, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс — северо-западный;

БПЛА на севере и востоке Николаевщины, курс — западный;

БПЛА на юге Кировоградщины, курс — северо-западный;

БПЛА на Ровенщине, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на севере Хмельницкой области, курс — юго-западный;

БПЛА на г. Житомир с востока.

Карта воздушных тревог в Украине на 23:31 18 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

23:07 Новые группы БпЛА идут в направлении Николаевской области из акватории Черного моря.

23:06 В Дарницком районе на крышу жилого дома упала часть БпЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

22:30 Данные Воздушных сил о движении БПЛА:

БПЛА на севере, западе и в центре Сумской области, курс — юго-западный/южный;

Несколько десятков БПЛА в Черниговской области, курс — юго-западный;

БпЛА на севере и северо-западе Полтавской области, курс — юго-западный;

БПЛА в центральной части Киевской области, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на западе Запорожской области, курс — северо-западный;

БпЛА в Житомирской области, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс — северо-западный;

БПЛА на юге Кировоградской области, курс — северо-западный;

Новые группы БПЛА на юго-западе Днепропетровской области, курс — северо-западный.

Инфографика: alerts.in.ua

22:09 Российские БпЛА идут в сторону Киева, Кривого Рога, Запорожья, Сум, Кременчуга.

22:01 Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении Киева.

21:59 БпЛА в направлении Николаевской области и Кривого Рога, предупредили Воздушные силы.

21:46 В Киеве работает ПВО, сообщил Кличко.

21:31 Воздушная тревога в Киеве.

21:30 Данные о движении шахедов:

БпЛА на севере и западе Сумской области, курс — юго-западный/южный;

несколько десятков БПЛА в Черниговской области, курс — юго-западный;

БпЛА на севере и в центре Полтавской области, курс — юго-западный;

БПЛА на севере Киевской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА мимо Запорожья на западе, курс — северо-западный;

БпЛА на Сумы с западного направления.

21:28 Виталий Кличко написал, что вблизи Киева работает ПВО. Воздушная тревога в столице не объявлена.

21:14 Российские БпЛА идут в направлении Запорожья с юго-востока, сообщили Воздушные силы.

21:03 Угроза ударных БпЛА для Николаевской и Херсонской областей.

20:58 Начальник Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что обломки российской ракеты упали на открытой территории в Полтавской громаде, никто не пострадал.

20:54 Отбой угрозы баллистики.

20:49 Данные Воздушных сил о движении БПЛА:

БПЛА на севере и западе Сумской области, курс — юго-западный/южный;

БПЛА в Черниговской области, курс — юго-западный;

БПЛА на севере Полтавской области, курс — юго-западный.

20:43. Угроза баллистики для Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Обновлено в 20:35. В областях начались отбои воздушной тревоги из-за угрозы баллистики. В то же время Россия продолжает атаковать Украину БПЛА:

с северо-востока до Чернигова;

с севера и запада Сумщины — юго-западным/южным курсом;

с Черниговщины — курсом на Киевскую область.

Инфографика: alerts.in.ua

По состоянию на 19:40 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:

Фото: alerts.in.ua

Суспільне сообщило о звуке взрыва в Полтаве. До этого в Воздушных силах ВСУ призвали жителей города немедленно отправиться в укрытие.

Кроме того, украинские офицеры предупредили о скоростной цели на Павлоград (Днепропетровская область).

Позже в ВС ВСУ сообщили о скоростной цели с временно оккупированного Крыма в северном направлении (ориентировочно — Запорожская область).

Далее украинские офицеры призвали жителей Запорожья немедленно отправиться в укрытие.

Затем в ВС ВСУ уточнили, что скоростная цель мимо Запорожья двигалась дальше в северном направлении.

Как сообщили корреспонденты Суспільного, взрывы прогремели также в Днепре и Запорожье.

Позже в ВС ВСУ сообщили о новой скоростной цели с ВОТ Крыма в северном направлении — ориентировочно тем же курсом, что и предыдущая.

Как уточнили корреспонденты Суспільного, в Днепре в 20:07 прогремели повторные взрывы.