«Самая массированная атака». Россия ударила по Павлограду ракетами и дронами: повреждены промышленные предприятия и пятиэтажка

Последствия массированного удара РФ в Днепропетровской области, 19 июля 2025 года (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

Армия страны-агрессора России в ночь на субботу, 19 июля, массированно атаковала ракетами и дронами Павлоград Днепропетровской области, в результате чего есть повреждения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками», — написал он.

По его данным, в результате удара РФ повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажка. Также возникли возгорания. Информация уточняется.

В ОВА отметили, что вечером 18 июля Россия направила ракеты на область. В Днепре и районе возникли пожары. В Синельниковском районе повреждены два частных дома.

Лысак добавил, что воздушная тревога все еще продолжается, призвав людей позаботиться о безопасности.

В ночь на 19 июля войска РФ массированно атаковали ракетами и БпЛА. В Киеве, Одессе и Павлограде раздавались взрывы. В результате российского обстрела в Одессе погиб один человек, в 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар.