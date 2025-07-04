В Полтаве количество раненых возросло до 59 человек в результате российского удара по ТЦК

Известно о двух погибших в Полтаве (Фото: Национальная полиция Украины/Telegram)

В Полтаве возросло количество раненых в результате российского обстрела по зданию местного ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

«Количество раненых в результате обстрела врагом Полтавы возросло до 59 человек», — отмечают правоохранители.

Полиция добавляет, что сейчас известно о двух погибших.

3 июля в Полтаве прогремели взрывы на фоне атаки российских БПЛА.

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев уточнил, что в Полтаве было два попадания по зданиям ТЦК: одно на территории Полтавского городского ТЦК и СП, второе — на территории Полтавского областного ТЦК и СП. Также в городе повреждена остановка общественного транспорта, жилые дома и магазины, автомобили.

Среди пострадавших есть полицейские, работники ТЦК и военнослужащие ВСУ.