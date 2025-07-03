Спасатели завершили аварийно-восстановительные работы на месте российского удара по Полтавской громаде
Последствия удара РФ шахедами по ТЦК в Полтаве (Фото: Суспільне Полтава)
Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили аварийно-восстановительные работы на месте российского удара по Полтавской общине в четверг, 3 июля.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Владимир Когут.
По его словам, сейчас известно о двух погибших и 47 травмированных людях.
3 июля в Полтаве прогремели взрывы на фоне атаки российских БПЛА. Впоследствии выяснилось, что россияне нанесли удар по зданиям городского и областного ТЦК и СП.
Кроме того, повреждены:
- 32 объекта в целом
- 14 многоквартирных домов
- 9 частных домовладений
- 2 учебных заведения
- 6 объектов предпринимательской деятельности
- 158 окон
- 6 кровель