Спасатели завершили аварийно-восстановительные работы на месте российского удара по Полтавской громаде

3 июля, 15:55
Последствия удара РФ шахедами по ТЦК в Полтаве (Фото: Суспільне Полтава)

Последствия удара РФ шахедами по ТЦК в Полтаве (Фото: Суспільне Полтава)

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили аварийно-восстановительные работы на месте российского удара по Полтавской общине в четверг, 3 июля.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Владимир Когут.

По его словам, сейчас известно о двух погибших и 47 травмированных людях.

3 июля в Полтаве прогремели взрывы на фоне атаки российских БПЛА. Впоследствии выяснилось, что россияне нанесли удар по зданиям городского и областного ТЦК и СП.

Кроме того, повреждены:

  • 32 объекта в целом
  • 14 многоквартирных домов
  • 9 частных домовладений
  • 2 учебных заведения
  • 6 объектов предпринимательской деятельности
  • 158 окон
  • 6 кровель

