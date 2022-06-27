«Полная изоляция». Мы должны перестать звонить в Кремль после обстрела ТЦ в Кременчуге — глава МИД Литвы

27 июня, 22:27
Последствия обстрела ТЦ в Кременчуге (Фото:Дмитрий Лунин, глава Полтавской ОВА)

Последствия обстрела ТЦ в Кременчуге (Фото:Дмитрий Лунин, глава Полтавской ОВА)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что после ракетных обстрелов торгового центра в Кременчуге следует наложить еще больше санкций против России.

Об этом он написал в Twitter.

Он призвал перестать совершать телефонные звонки в Кремль.

«Еще одно ужасное военное преступление России — ракетные обстрелы торгового центра в Кременчуге. Наступит день, когда ответственные будут привлечены к ответственности, а до того перестанем звонить в Кремль. Они должны быть полностью изолированы, нужно ввести еще больше санкций. Мои соболезнования всем, кто пострадал», — отметил министр.

Видео дня
https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1541445569494896640?ref_src=twsrc%5Etfw

Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. В момент удара там находилось около тысячи человек. Пока известно о 13 жертвах и минимум 50 раненых.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Литва Российская агрессия Полтавская область Кременчуг Санкции против России Война России против Украины

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