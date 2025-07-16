В Сумах российский шахед ударил по предприятию
Последствия российской атаки на Сумы, 16 июля (Фото: Нацполиция)
В среду, 16 июля, российские оккупанты нанесли удар по предприятию в Сумах.
Об этом сообщает Нацполиция Сумской области.
В результате атаки были повреждены административное здание, транспортные средства, а также два частных дома.
Информации о раненых нет.
Других деталей правоохранители не раскрыли.
Российские оккупанты практически ежедневно наносят удары по Сумам и области. В частности, 14 июля войска страны-агрессора России нанесли удар дронами по городу, в результате чего пострадали шесть человек.
Ранее 14 июля в городе прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили об ударных и разведывательных дронах над Сумской областью.
В ночь на 14 июля войска РФ атаковали КАБами и БпЛА Сумскую и Шосткинскую общины области, погибли два человека, еще четверо — получили ранения, возникли масштабные пожары и разрушения инфраструктуры.