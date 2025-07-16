В Сумах российский шахед ударил по предприятию

16 июля, 07:24
Последствия российской атаки на Сумы, 16 июля (Фото: Нацполиция)

В среду, 16 июля, российские оккупанты нанесли удар по предприятию в Сумах.

Об этом сообщает Нацполиция Сумской области.

В результате атаки были повреждены административное здание, транспортные средства, а также два частных дома.

Информации о раненых нет.

Других деталей правоохранители не раскрыли.

Российские оккупанты практически ежедневно наносят удары по Сумам и области. В частности, 14 июля войска страны-агрессора России нанесли удар дронами по городу, в результате чего пострадали шесть человек.

Ранее 14 июля в городе прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили об ударных и разведывательных дронах над Сумской областью.

В ночь на 14 июля войска РФ атаковали КАБами и БпЛА Сумскую и Шосткинскую общины области, погибли два человека, еще четверо — получили ранения, возникли масштабные пожары и разрушения инфраструктуры.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Сумы Война России против Украины Российская агрессия

Поделиться:

