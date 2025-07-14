В Сумах есть попадание российского БпЛА в одно из учебных заведений, 14 июля 2025 года (Фото: Сумская областная прокуратура)

Войска страны-агрессора России в понедельник, 14 июля, нанесли удары дронами по городу Сумы , ранены по меньшей мере семь человек, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

17:35 В ГСЧС сообщили, что во время первого удара РФ по Сумам пострадали шесть человек, на место прибыли спасатели. Менее чем через час оккупанты нанесли повторный удар, когда на месте работали сотрудники ГСЧС. Они успели перейти в более безопасное укрытие.

Позже россияне нанесли удар по медучреждению, известно о еще четырех пострадавших. Загорелась кровля трехэтажного здания. Спасателям удалось потушить все пожары.

17:14 В Сумах снова слышали взрыв, сообщает Суспільне.

13:40. Сумская ОВА сообщила о третьем ударе по городу Сумы за день. На этот раз враг попал по медицинскому учреждению. Предварительно, один человек ранен, повреждено здание, сообщил начальник ОВА Григоров.

12:40. По данным ОВА, в результате атаки пострадали три женщины и трое мужчин. Также власти сообщили о повторном ударе дронами по Сумах, во время которого люди не пострадали.

Обновлено в 11:58. По данным областной прокуратуры, 14 июля 2025 года около 11:00 оккупанты атаковали беспилотником одно из учебных заведений г. Сумы, ранены шесть человек.

Повреждены здания. На месте работают все соответствующие службы, добавил Григоров.

Инфографика: NV

Ранее 14 июля в городе прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили об ударных и разведывательных дронах над Сумской областью.

В ночь на 14 июля войска РФ атаковали КАБами и БпЛА Сумскую и Шосткинскую общины области, погибли два человека, еще четверо — получили ранения, возникли масштабные пожары и разрушения инфраструктуры.