В больнице скончалась девочка, раненная в результате российских обстрелов Краматорска 5 мая, 11:04 Обстрел Краматорска (Фото:facebook.com/kramatorsk.rada)

В больнице скончалась девочка, которая была ранена в результате атаки россиян по Краматорску Донецкой области 29 апреля. Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко.

«Девочка, которая была ранена в результате российского удара по Краматорску 29 апреля, скончалась в больнице», — написал он.

В ночь на 29 апреля российские войска атаковали Краматорск дронами-камикадзе типа Shahed. В результате атаки были ранены женщина и ребенок.

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Фото: Краматорский городской совет

Фото: Краматорский городской совет

Позже Управление образования Краматорского городского совета сообщило, что в сверхтяжелом состоянии находятся ребенок и его мать. Их доставили в больницу с ожогами.

За четверг, 4 мая, россияне убили двух жителей Донецкой области в Нью-Йорке и Бахмуте. Еще пять человек в области получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.