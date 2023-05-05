Войска РФ стреляют по жилым кварталам. Двое погибших и пятеро раненых в Донецкой области, трое пострадавших в Харьковской области 5 мая, 10:33 Последствия обстрелов Херсонской области (архив) (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

За четверг, 4 мая, россияне убили двух жителей Донецкой области, в Нью-Йорке и Бахмуте. Еще пять человек в области получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.



Еще три человека были ранены за сутки в результате российских обстрелов Херсонщины. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и постройки завода в городе Берислав, отметил Прокудин.

За сутки российская армия обстреляла область 95 раз. Херсон атаковали пять раз. Враг выпустил 538 снарядов из тяжелой артиллерии, Градов, танков, БПЛА и авиации.

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Обстрелами повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В частности, под вражеским огнем находились Червоная Заря, Глибоке, Липцы, Веселе, Огурцово, Волчанские Хутора, Ветеринарне, Новомлынск, Каменка, Двуречная, Ольховатка, Западне, Лиман Первый, Изюмское и другие населенные пункты.