Удар ракетами и более 40 БпЛА. В результате массированной атаки на Днепропетровщину поврежден газопровод, дома и машины

22 октября, 08:02
Последствия российского обстрела в Днепропетровской области (Фото: Владислав Гайваненко)

В ночь на 22 октября оккупанты нанесли комбинированный удар по Днепропетровщине. В результате атаки зафиксированы повреждения домов, газопровода и легковушек. Силы обороны обезвредили 42 БПЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

«Опять массированная атака на область. Враг применял ракеты и БПЛА. Защитники неба, по информации ПвК, сбили 42 беспилотника», — написал он.

В результате обстрелов в Славянской громаде Синельниковского района и в Каменском повреждены объекты инфраструктуры.

В Песчанской громаде Самаровского района зафиксировано разрушение частного дома, гаража и двух автомобилей.

В Павлограде повреждены пятиэтажка, одиннадцать легковых машин и газопровод.

Никопольщину атаковали из артиллерии и FPV-дронов, в частности под ударом оказались Никополь и Покровская громада.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты также нанесли удар по Киеву, Полтаве и Запорожью.

Редактор: София Хушвахтова

