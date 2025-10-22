Удар ракетами и более 40 БпЛА. В результате массированной атаки на Днепропетровщину поврежден газопровод, дома и машины
Последствия российского обстрела в Днепропетровской области (Фото: Владислав Гайваненко)
В ночь на 22 октября оккупанты нанесли комбинированный удар по Днепропетровщине. В результате атаки зафиксированы повреждения домов, газопровода и легковушек. Силы обороны обезвредили 42 БПЛА.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
«Опять массированная атака на область. Враг применял ракеты и БПЛА. Защитники неба, по информации ПвК, сбили 42 беспилотника», — написал он.
В результате обстрелов в Славянской громаде Синельниковского района и в Каменском повреждены объекты инфраструктуры.
В Песчанской громаде Самаровского района зафиксировано разрушение частного дома, гаража и двух автомобилей.
В Павлограде повреждены пятиэтажка, одиннадцать легковых машин и газопровод.
Никопольщину атаковали из артиллерии и FPV-дронов, в частности под ударом оказались Никополь и Покровская громада.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты также нанесли удар по Киеву, Полтаве и Запорожью.