Уничтожена школа. РФ нанесла удары по Авдеевке кассетными боеприпасами и ракетами 13 марта, 15:03 РФ уничтожает населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в понедельник, 13 марта, войска РФ трижды обстреляли Авдеевку Донецкой области, применив кассетные боеприпасы.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, российские оккупанты били из артиллерии, а также нанесли авиаракетный удар по территории Авдеевскому коксохимическому заводу.

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А днем россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке, в результате чего погибла местная жительница. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram и опубликовал фото разрушенной школы.



Школа в Авдеевке, разрушенная в результате ракетного удара РФ / Фото: Андрей Ермак / Telegram

Руины школы в Авдеевке после российского ракетного удара / Фото: Андрей Ермак / Telegram

Кроме того, по данным Кириенко, на Донецком направлении враг обстрелял Курахово и нанес авиаракетные удары по Ласточкиному и Красногоровке Очеретинской громады.

В Бахмуте за сутки ранены четыре человека и повреждены три многоэтажки и админздание.

В Константиновке в результате атак войск РФ ранен один человек, повреждены 12 частных и четыре многоэтажных дома.

На Лисичанском направлении разрушен дом в Заречном Лиманской громады, повреждены дома в Северске и других населенных пункта района.

Ситуация в Донецкой области остается самой сложной. Украинские военные сдерживают наступление оккупационных войск РФ в районе Бахмута, пресекая попытки оккупантов продвинуться дальше. ВСУ контролируют трассу на Константиновку.

