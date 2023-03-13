«Отбросим РФ пинком под зад за границу». Сырский показал совещание с украинскими бойцами в районе Бахмута — видео 13 марта, 10:15 Александр Сырский (Фото:Кадр видео t.me/osirskiy)

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский показал, как проходит совещание с военнослужащими 56 ОМБр, 5-й отдельной штурмовой бригады и бойцами тактической группы Адам в районе Бахмута.

Соответствующее видео он опубликовал у себя в Telegram.

По словам Сырского, для того, чтобы заставить противника отказаться от наступления, необходимо нанести ему существенные потери в личном составе и технике.

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Он подчеркнул, что на восточном направлении украинские бойцы вгрызаются в землю и отстаивают каждый клочок территории.

Генерал добавил, что защитники Бахмута дают время на подготовку резервов.

«Нужно их (оккупантов — ред.) не просто бить, а пинком под зад за границу. Я хочу, чтобы вы выполняли свои задачи и возвращались в свои подразделения целыми и невредимыми», — добавил Сырский.

Ранее генерал Сырский сообщал, что ситуация в Бахмуте остается сложной, группа Вагнера наступают с нескольких направлений и пытаются прорваться к центральным районам города.