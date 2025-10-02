«Вернулись в родную Украину!» Появились первые видео с освобожденными 2 октября пленными

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, особенность этого обмена — почти все освобожденные украинцы находились в плену у российских оккупантов с 2022 года (Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Среди возвращенных военнослужащих 183 — рядовые, сержанты, двое — офицеры. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, заявил глава украинского государства.

Реклама

Кроме того, президент Зеленский опубликовал видеозапись возвращения украинских защитников.

Home 🇺🇦🇺🇦🇺🇦



Вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/M4pcRxlbj3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2025

Как уточнил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл буданов, помимо военнослужащих, удалось возвратить 20 гражданских лиц.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, особенность данного обмена — почти все освобожденные находились в плену у российскийх оккупантов с 2022 года.

«Что касается военнослужащих. Это военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Многие из них — это защитники Мариуполя.Самому старшему освобожденному военному — 59 лет, самому молодому — 26 лет. Двое возвращенных Защитников уже завтра отпразднуют свой День рождения на родной земле», — подытожил он.

Кроме того, видео с обмена опубликовали и представители Госпогранслужбы

«Я вернулся в родную Украину!»: за этими кадрами стоят сотни дней ожидания, тысячи молитв и миллионы сердец, которые верили. Сегодня 185 защитников, из которых 22 — пограничники, возвращаются домой", — подытожили в ведомстве.

28 июля президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина с начала полномасштабного российского вторжения вернула из плена РФ 5857 человек и еще 555 — вне обменов. По результатам договоренностей в Стамбуле удалось вернуть из плена более 1000 военных.

24 августа состоялся обмен пленными, во время которого в Украину вернулись военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также гражданские, в частности экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко. До этого обмен прошел 14 августа.

19 сентября Зеленский сообщил, что Украина работает с российской стороной над обменом еще 1000 военнопленных. Он рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров говорил с помощником российского диктатора Владимиром Мединским относительно следующего этапа обмена пленными.

Позднее секретарь СНБО сообщал, что переговоры с РФ по гуманитарным вопросам продолжаются, в том числе в вопросе обмена пленными.