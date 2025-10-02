«Вернулись в родную Украину!» Появились первые видео с освобожденными 2 октября пленными
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, особенность этого обмена — почти все освобожденные украинцы находились в плену у российских оккупантов с 2022 года (Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official)
2 октября из российских застенков в результате обмена удалось вернуть 185 украинских защитников, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Среди возвращенных военнослужащих 183 — рядовые, сержанты, двое — офицеры. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, заявил глава украинского государства.
Кроме того, президент Зеленский опубликовал видеозапись возвращения украинских защитников.
Как уточнил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл буданов, помимо военнослужащих, удалось возвратить 20 гражданских лиц.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, особенность данного обмена — почти все освобожденные находились в плену у российскийх оккупантов с 2022 года.
«Что касается военнослужащих. Это военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Многие из них — это защитники Мариуполя.Самому старшему освобожденному военному — 59 лет, самому молодому — 26 лет. Двое возвращенных Защитников уже завтра отпразднуют свой День рождения на родной земле», — подытожил он.
Кроме того, видео с обмена опубликовали и представители Госпогранслужбы
«Я вернулся в родную Украину!»: за этими кадрами стоят сотни дней ожидания, тысячи молитв и миллионы сердец, которые верили. Сегодня 185 защитников, из которых 22 — пограничники, возвращаются домой", — подытожили в ведомстве.
28 июля президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина с начала полномасштабного российского вторжения вернула из плена РФ 5857 человек и еще 555 — вне обменов. По результатам договоренностей в Стамбуле удалось вернуть из плена более 1000 военных.
24 августа состоялся обмен пленными, во время которого в Украину вернулись военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также гражданские, в частности экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко. До этого обмен прошел 14 августа.
19 сентября Зеленский сообщил, что Украина работает с российской стороной над обменом еще 1000 военнопленных. Он рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров говорил с помощником российского диктатора Владимиром Мединским относительно следующего этапа обмена пленными.
Позднее секретарь СНБО сообщал, что переговоры с РФ по гуманитарным вопросам продолжаются, в том числе в вопросе обмена пленными.