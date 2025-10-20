В Силах обороны создали Группировку объединенных сил: ею будет руководить генерал Драпатый

В Силах обороны Украины создали новую Группировку объединенных сил, которой «почти в полном составе» будет управлять Командование объединенных сил под руководством генерала Михаила Драпатого . Ранее он возглавлял оперативно-стратегические группировки войск Хортиця и Дніпро.

Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили на странице Группировки объединенных сил.

Командование будет отвечать за безопасность в Харьковской области и на прилегающих территориях. Подразделения, действующие на этом направлении, будут непосредственно подчиняться вновь созданной Группировке объединенных сил.

«Этот сложный и напряженный сектор, занимающий одно из ключевых мест в планах врага, во второй раз доверено генералу Драпатому. Напомним, что в 2024 году он уже возглавлял ОТГ Харків во время российского наступления на Харьковщине и угрозы Волчанску», — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце сентября 2025 года расформировал оперативно-стратегическую группировку войск Днепр, которую возглавлял Драпатый.

1 июня Михаил Драпатый сообщил, что подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками после российского ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений ВСУ.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ.