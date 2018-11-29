Это я брови с мертвого Брежнева спилил! Интервью НВ с Гариком Корогодским

Экстравагантный миллионер рассуждает о том, как изменилась бизнес-среда за последние годы, анонсирует свое участие в президентской гонке и пытается продать журналисту НВ торгово-развлекательный центр Dream Town.

Гарик Корогодский, миллионер, известный эпатажными поступками, появляется в киевском ресторане Ronin с небольшим опозданием. Его волосы выкрашены в алый цвет, а вот синий спортивный костюм выглядит уныло обыкновенным. Впрочем, Корогодский спешит это исправить.

- Мне переодеться? - деловито спрашивает он сразу после приветствия.

- А что у вас с собой есть? - интересуюсь я.

- Розовый костюм ковбоя, с довольной улыбкой сообщает он в тот момент, когда широкоплечий молчаливый юноша вносит в зал заведения пакеты и вешалки.

- Конечно, переодевайтесь! - одобряю я, радуясь, что в небольшом обеденном зале мы одни.

Мой собеседник немедленно приступает к переодеванию, деликатно перебравшись в дальний угол зала. Я также деликатно разглядываю меню, по звукам догадываясь, что процесс переодевания стремительно движется к завершению.

Корогодский - известный киевский персонаж. Совладелец ТРЦ Dream Town, один из наиболее обеспеченных рантье страны и долларовый миллионер, входящий в сотню самых богатых людей Украины по версии НВ с состоянием $ 49 млн. Впрочем, более известен он своим эксцентричным поведением.

Звезда Facebook со 100 тыс. подписчиков, он качественно, пусть и пошло шутит, ярко одевается, любит проводить время в низкопробных пивных спальных районов города и организует благотворительную индустрию помощи киевским пенсионерам Жизнелюб. А еще пишет книги, играет в театре и пародирует собственное участие в мэрских выборах в Киеве. В общем, занимается всем тем, чем украинскому бизнесмену обычно не приходит в голову заниматься.

Иначе Корогодскому скучно, а скуки он не любит и боится.

Мы быстро заказываем блюда, скорее для картинки, чем для еды, поскольку оба не голодны. Мой собеседник выбирает салат с креветками, я же дополняю заказ лапшой с морепродуктами и курицей.

В последний раз критично осмотрев свой костюм, он водружает на нос очки с наклеенными на них густыми черными бровями и только затем объявляет, что к интервью готов.

- В какой момент и почему вам так сильно надоело заниматься операционным бизнесом? Устали? - интересуюсь я у бизнесмена, который не раз заявлял, что деньги ему интереснее тратить, чем зарабатывать.

- Все просто. Я приблизительно знаю, чем закончится каждая деловая встреча. Уже не радует, - пожимает плечами он.

- И на какой заработанной сумме перестало радовать? — допытываюсь я.

- Ну вот ваш журнал недавно оценил мое состояние, - внезапно широко улыбается миллионер и уверенным голосом уменьшает цифру: - Так вот, я согласен на половину.

И тут же добавляет уже с не­удержимым весельем:

- Более того, на половину от названной суммы согласится почти каждый из списка.

Впрочем, бизнесмен лукавит: активы, которыми он владеет вместе с двумя другими давними партнерами по бизнесу, оцениваются в добрую сотню миллионов долларов.

- А может, время другое пришло? Слышала, вы говорите, что во времена президента Януковича бизнесу работалось легче, - замечаю я.

- Я не говорил, легче, я говорил, понятнее, - мгновенно реагирует Корогодский. - Бизнес-среда была более бизнесовой, а сейчас она стала аморфной, мало денег, снизилась покупательная способность и капитализация бизнесов. Бизнесы уже не зарабатывают, а выживают, и это достаточно скучно.

- Ваш неплохо выживает, - напоминаю я Корогодскому о 25% роста его активов в этом году.

- А я талантливый, - без ложной скромности заявляет он.

Отпив воды, я предлагаю поговорить о тех качествах, которые помогли ему добиться успеха.

- Только красота, - с улыбкой отвечает бизнесмен. - Вот поверьте, я не подключал все остальное - трудолюбие, ум. Хватило только красоты, и с каждым годом я только хорошею.

Признав, что первый раунд обеда остается за Корогодским, мы прерываемся для того, чтобы официант расставил на столе блюда.

- Вы ведь собираетесь продать Dream Town, - начинаю я.

- Да. А знаете почему? Потому что он очень хороший, - подхватывает он, отрываясь от изучения содержимого тарелки.

- Хороший, но морально устарел! - настаиваю я.

- Ну не скажите! - парирует Корогодский.

- За последние годы открылось несколько новых ТРЦ - широких, светлых, просторных, без пыльных декораций с кактусами и ковбоями. Конкуренция явно не в вашу пользу, - не сдаюсь я.

- Если мы посмотрим, сколько открылось на рынке изданий, то вас бы давно уже съели! - не сдерживая эмоций замечает Корогодский - и дает маху. В отличие от торговых центров, общественно-политические издания на протяжении последних лет в Украине только закрывались.

Почувствовав небольшую победу, я решаю сменить тему:

- В какие бизнесы в Украине вы бы сегодня посоветовали инвестировать средства? - интересуюсь я, пробуя салат.

- А о каких суммах идет речь? - мгновенно становится серьезным мой собеседник.

- Ну давайте о десятках миллионов для начала, - предлагаю я.

- Купите Dream Town! — немедленно находится Корогодский.

ДОРОГАЯ БАБУШКА: Гарик Корогодский с недавних пор увлекся актерским мастерством. На фото — в образе уборщицы в спектакле по его книге Как потратить миллион, которого нет

Некоторое время мы едим, и я спрашиваю своего визави о его политических пристрастиях. Корогодский - пуб­личный оппонент Майдана и не скрывает того, что украинцы и россияне для него до сих пор народы “братские”.

- Не лучшая повестка дня для человека, который выбрал жить в Киеве, - не удерживаюсь я от замечания.

- Я за Россию, но против сегодняшнего режима в России, против Путина, против того, что там происходит, - уточняет мой собеседник.

- В чем тогда ваши идеологические расхождения с Майданом? - интересуюсь я.

На пару секунд Корогодский замолкает.

- Кто‑то из классиков сказал, что в жизни каждого человека есть только одна революция - первая. Вот моя была в августе 1991 года под Белым домом в Москве. Мы тогда шли за те же вещи, что и революционеры в Украине в 2004 и 2014 годах, - против совка, за свободу и демократию, против херни и за все хорошее, - наконец‑то абсолютно серьезно говорит бизнесмен, но тут же скатывается к иронии: - А оказалось, что революция - как бывшая девушка: повстречался один период жизни и во второй раз уже неинтересно. Я теперь в эволюцию верю.

Отложив приборы, Корогодский все же заявляет, что выступать против действующей власти ему всегда приятно.

- Я такой диссидент по жизни, но всегда должен быть достойный оппонент, а сейчас не о ком и говорить.

- Тем не менее на прошлой мэрской кампании в Киеве вы хорошо порезвились, - вспоминаю я пародийные предвыборные билборды Корогодского со слоганом Я - твій самовисуванець. Тогда о существовании эксцентричного миллионера узнали даже киевляне, далекие от социальных сетей и модных перформансов.

- То ли сейчас на президентских выборах будет! - довольно потирает руки миллионер и тут же анонсирует, что очередная порция троллинга для выборов у него готова.

На собственные сумасбродные идеи Корогодский не жалеет ни сил, ни денег. Эти расходы возвращаются к нему узнаваемостью и публичностью, что, по мнению бизнесмена, не только удовольствие, но и эффективная самозащита в эпоху социальных сетей.

Постепенно разговор переходит в другую плоскость: Корогодский сообщает, что сейчас как раз планирует, как потратить свое состояние, чтобы к концу жизни вывести его на ноль.

- Жить долго придется? - интересуюсь я у 58‑летнего миллионера, заканчивая с лапшой.

- Можно промахнуться, конечно, но если тратить по миллиону, то еще лет на 40 хватит, — все же подтверждает публичные цифры своего состояния бизнесмен. Впрочем, тут же замечает, что тратить такую сумму с каждым годом будет все тяжелее, даже на благотворительность.

- Силы и желания угасают? - иронично спрашиваю я.

- Вовсе нет! - обижается Корогодский. - Дети взрослеют, и расходы сокращаются, придется придумывать что‑то новое.

Мы заканчиваем с едой, и я интересуюсь у собеседника его намерением стать гражданином Украины. Его он, гражданин Израиля, декларирует без заметного результата уже четыре года подряд.

- Это чисто технологическая вещь, - резко произносит Корогодский. - Гражданство Украины я получу уже в декабре-январе и сразу же выиграю мэрские выборы в Киеве, а затем в течение двух лет откажусь от гражданства Израиля.

- Зачем вам мэрство, если вам уже давно работать лень? - удивляюсь я.

- Ну, во‑первых, это прикольно, я покажу, что работа мэра может быть легкой и веселой, - малоубедительно уверяет меня бизнесмен.

Тут же он начинает делиться планами о переносе мэрии куда‑нибудь на левый берег Днепра и кардинальном сокращении штата ее работников.

- Я разговаривал с крупными киевскими застройщиками, которые на продвижение любого своего проекта тратят от $ 1 млн до $ 1,5 млн. Они говорят, что экономика им позволяет сегодня платить вместо миллионной взятки 4-5 млн грн вбелую. И знаете, всем стало интересно вбелую, так что мы серьезно увеличим бюджет Киева, - с удовольствием поясняет Корогодский.

Мы почти заканчиваем обед, переходя к главной страсти миллионера - театру. Уже более года Корогодский актерствует в антрепризных спектаклях известных киевских режиссеров. А с постановкой по автобиографической книге Как потратить миллион, которого нет даже гастролировал по стране. В начале декабря состоится премьера моноспектакля Эффект Ба, над которым Корогодский поработал уже в роли драматурга.

- Это огромный кайф, но я здорово волнуюсь, - почти мгновенно меняется в лице бизнесмен. Театр явно занимает серьезную часть его жизни.

- Пьеса опять автобиографическая, о падающем самолете. Это ведь с вами произошло? - уточняю я.

- Даже дважды, но я выжил, и это хороший повод поговорить о вечном, - смеется бизнесмен, который на вечность имеет весьма прагматичные планы. Например, любовно проектирует фамильный склеп на Берковцах для нынешних и последующих членов своей семьи.

- Что же вы оставите после себя, если не оставите денег? - интересуюсь я.

- Ой, сколько хочется оставить! Это именно то, что мною движет сегодня, - книги, спектакли, благотворительный фонд. Может, еще поработаю мэром и переулок какой на Отрадном в мою честь назовут, - совсем уж увлекается мечтами Корогодский, поправляя очки.

- Волосы к очкам сами клеили? - не выдерживаю любопытства я, пока официант принимает у нас заказ на кофе.

- Нет, - оскорбляется Корогодский, владеющий одной из самых больших коллекций очков в стране, а также магазином странных вещей своего имени. - Это я брови с мертвого Брежнева спилил!

- У него они седые были, - замечаю я.

- Это вы помните седые, а я помню черные! - с хохотом парирует мой собеседник.

Время обеда подходит к концу, и я задаю Корогодскому вопрос о том, что же из нынешней жизни страны ему резонирует более всего.

- Только физическое насилие. Уже кроме этого ничто так не задевает, - мгновенно становится серьезным он.

- А война? - улучив момент, интересуюсь я.

Корогодский вновь замолкает на пару мгновений.

- Дело в том, что я в душе пацифист. Но не это важно - я не понимаю, как можно вести войну и не называть ее войной открыто. Как одной рукой можно с Россией воевать, а другой вести с ней бизнес, - уже серьезно говорит он.

Кофе выпит, и бизнесмен поднимается из‑за стола. Мы прощаемся, и как есть, в костюме розового ковбоя, Корогодский покидает заведение.

Шесть вопросов Гарику Корогодскому:

- Ваша самая дорогая покупка за последние десять лет?

- Dream town, аккурат в десять лет уложился.

- Поездка, которая произвела на вас неизгладимое впечатление?

- Их было много, например поездка в одиночку на джипе по природным паркам США.

- На чем вы передвигаетесь по городу?

- У меня два автомобиля, оба джипы.

- Чего или кого вы боитесь?

- Боюсь скуки, боюсь, что не смогу играть в теннис, я почти год пропустил после автомобильной аварии.

- Поступок в вашей жизни, за который вам до сих пор стыдно?

- Это мелкие поступки. Сына ударил однажды, когда‑то у папы 3 руб. украл, получается, залез в чужой карман.

- И что, больше в чужой карман не лазали?

- Только по безналичному расчету и очень глубоко [Улыбается. — ред.]

Этот материал опубликован в №43 журнала Новое Время от 22 ноября 2018