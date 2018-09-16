Новый химвыброс на Титане спровоцировали неумелые действия местных чрезвычайников - ИС

Новый выброс химических веществ на заводе Титан в оккупированном Крыму спровоцировали неумелые действия местных сотрудников экстренных служб, сообщил координатор Информационного сопротивления, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По информации группы ИС от наших источников в Армянске, работающих на заводе Крымский титан, причиной ухудшения экологической обстановки могло стать обычное головотяпство местных чиновников оккупационной администрации и "чрезвычайщиков" РФ. А именно - оккупационные власти дали команду засыпать "чем угодно" кислотные отстойники, чтобы исключить разлет токсичной пыли. Выполняя команду, местные умельцы, среди прочего, использовали для засыпки хлорную известь. Которая вступила в реакцию с веществами из отстойника, что привело к выделению хлора", - написал Тимчук.

Он добавляет, что оккупанты начинают продвигать версию, что причиной ухудшения экологической обстановки мог стать "выброс химвеществ с территории Украины". Однако в прилегающих районах Херсонской области нет ни одного объекта, способного составить хотя бы малейшую угрозу.

Ранее СМИ сообщили, что на севере оккупированного Крыма произошел новый химический выброс.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыму появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержания кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

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Украинский следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха : за неправильной эксплуатации заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.