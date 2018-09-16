16 сентября 2018, воскресенье

Новый химвыброс на Титане спровоцировали неумелые действия местных чрезвычайников - ИС

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Кислотные отстойники на заводе могли засыпать хлорной известью

Кислотные отстойники на заводе могли засыпать хлорной известью

Новый выброс химических веществ на заводе Титан в оккупированном Крыму спровоцировали неумелые действия местных сотрудников экстренных служб, сообщил координатор Информационного сопротивления, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По информации группы ИС от наших источников в Армянске, работающих на заводе Крымский титан, причиной ухудшения экологической обстановки могло стать обычное головотяпство местных чиновников оккупационной администрации и "чрезвычайщиков" РФ. А именно - оккупационные власти дали команду засыпать "чем угодно" кислотные отстойники, чтобы исключить разлет токсичной пыли. Выполняя команду, местные умельцы, среди прочего, использовали для засыпки хлорную известь. Которая вступила в реакцию с веществами из отстойника, что привело к выделению хлора", - написал Тимчук.

Он добавляет, что оккупанты начинают продвигать версию, что причиной ухудшения экологической обстановки мог стать "выброс химвеществ с территории Украины". Однако в прилегающих районах Херсонской области нет ни одного объекта, способного составить хотя бы малейшую угрозу.

Ранее СМИ сообщили, что на севере оккупированного Крыма произошел новый химический выброс.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыму появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержания кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

Смотрите также

Украинский следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха : за неправильной эксплуатации заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове