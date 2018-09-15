15 сентября 2018, суббота

На севере оккупированного Крыма произошел новый химический выброс - росСМИ

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По сравнению с началом недели ситуация ухудшилась
Фото: antikor.com.ua

По сравнению с началом недели ситуация ухудшилась

На севере аннексированного РФ Крыма вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Об этом заявила так называемая "глава регионального управления" Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, пишет РИА Новости.

По ее словам, по сравнению с началом недели ситуация ухудшилась.

"Мы зарегистрировали превышение предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду. Цифры превышают фоновый уровень. Превышение предельно допустимых концентраций по хлористому водороду у нас зарегистрировано в селе Перекоп, это ближайшая точка к кислотонакопителю. Превышение среднесуточной концентрации отмечаются в девять раз", - отметила Пеньковская.

Однако она заявила, что здоровью жителей ничего не угрожает. 

Ранее сообщалось, что в Армянске заявили о введении режима чрезвычайной ситуации.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

Украинское следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха: из-за неверной эксплуатацией заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.

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