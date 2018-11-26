Новые притеснения. Как российские пограничники планируют уменьшить связи Крыма с материковой частью Украины

Усилить контроль за миграцией крымчан с украинскими паспортами планируют в аннексированном Россией Крыму, сообщил на заседании пограничной комиссии так называемый заместитель главы Совета министров полуострова Игорь Михайличенко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Связь между полуостровом и материковой частью

По словам Михайличенко, на административной границе между Крымом и материковой частью Украины "наблюдается бесконтрольное использование украинских паспортов, что может привести к проникновению на территорию полуострова криминальных элементов, а также выходцев из стран с повышенной террористической активностью".

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Такие планы российских властей свидетельствуют о желании минимизировать связи между людьми с полуострова и материковой частью Украины, сказал заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Запугивание

Такая инициатива не очень вписывается в официальную российскую картину Крыма, отметил политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук. По его словам, это прежде всего попытка запугивания тотальным контролем, ведь крымчане не спешат прощаться с паспортами граждан Украины.

У власти оккупированного Крыма вообще нет никаких правовых оснований запрещать или ограничивать передвижение людей с крымской пропиской, не говоря об оккупации, сказал представитель уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаил Халиков. По его словам, многие крымчаны уже вынужденно владеют российскими паспортами из соображений безопасности, добавил Исмаил Халиков.

В пятницу президент России Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым. МИД Украины выразил протест по этому поводу.

По информации "пограничного управления" ФСБ России, в 2018 году админграницу с оккупированным Крымом в пунктах пропуска пересекли более 2,5 человек, при этом 250 тыс. из них зарегистрированы на территории аннексированного полуострова.