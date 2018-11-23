МИД Украины направил ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту протеста в связи с незаконным визитом российского президента Владимира Путина в оккупированный Крым.
В заявлении дипломатического ведомства отмечается, что сегодняшний визит и любые другие не согласованные с Украиной поездки российских чиновников на временно оккупированный полуостров являются "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия".
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Напомним, что 23 ноября российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным посетили аннексированный Крым для обсуждения "будущего России".
Глава Кремля провел на территории гостиничного комплекса Мрия расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года.
Россия аннексировала Крым в 2014 году, организовав незаконный "референдум о независимости" полуострова. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.
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