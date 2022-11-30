«Крым — вопрос жизни Путина». С приближением ВСУ к полуострову начнется дезинтеграция в Кремле — интервью с Рефатом Чубаровым 30 ноября, 07:40 Эксклюзив НВ Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа (Фото:Александр Медведев / НВ)

Полуостров Крым для российского диктатора Владимира Путина имеет исключительное значение, ведь это вопрос его жизни, и не только политической, убежден председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В интервью Радио НВ он рассказал, как будет отражаться на Кремле приближение Вооруженных Сил Украины к Крыму и знают ли жители полуострова об успехах украинских военных.

Видео дня

— Снова началась активизация нарратива, что освобождать Крым — это очень тяжело и «Россия так за него держится», сколько проблем. В британском издании The Economist написали, что освобождение будет очень кровавым, ссылаются на Крымскую войну 1850-х годов и на Вторую мировую войну. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, вроде бы тоже раньше говорил, что нужно ставить Украине более реалистичные цели, «оставлять Крым за скобками». Чем вы для себя объясняете активизацию такого нарратива?

— Крымскую войну вообще называют Восточной войной, но в российской историографии, мы к этому привыкли, ее еще называют Крымской войной, которая была в середине XIX века. Завершением войны было поражение России. И Россия готовилась смириться с тем, что она теряет Крым, который завоевала и аннексировала в 1783 году. Но тогда коалиционеры (среди которых была Великобритания, Османская империя, Франция, другие государства) договорились, Россия пошла на уступки на других территориях, в частности на Кавказе, а Крым остался в побежденной в той войне России.

Я думаю, это было бы очень глупое [решение], повторить [результат после завершения российско-украинской войны]. Не дай Бог. Я это просто вспомнил для того, чтобы [после того], как Россия развязала войну против украинского государства, противопоставила себя всему миру, на этапе, когда поражение для нее неизбежно, чтобы не пошли на переговоры и не уступили те территории, которые она снова захватила, в частности Крым.

Но у меня такого большого опасения нет, что повторится то, что было в конце Крымской войны, потому что есть очень четкая позиция высшего военно-политического руководства Украины. Владимир Зеленский очень четко выступил в одном из своих интервью и сказал, что любые предложения касательно Крыма, если они будут предполагать уступки по Крыму, то есть не приводить к деоккупации, это лишняя трата времени. Это очень четкий месседж — «не приходите ко мне с такими предложениями». Заявление было и от генерала [Валерия] Залужного.

Понятное дело, Россия, особенно на этапе неизбежного поражения, будет стимулировать всех своих агентов и все свои мощности для того, чтобы сохранить за собой Крым. Поскольку именно эта украинская территория для Путина имеет исключительное значение. Это вопрос его жизни, и не только политической.

— Если представить, что Россия будет вынуждена оставлять Крым, что произойдет с кремлевским режимом?