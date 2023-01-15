Сутки поисков погибших и уцелевших. Последствия ракетного удара россиян по жилому дому в Днепре — фоторепортаж 15 января, 19:24 14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета попала по жилому дому в Днепре (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Поисковая операция в Днепре после удара россиян по жилому дому продолжается уже больше суток. По последним данным, погибли 30 человек, из-под завалов спасли 39 жителей.

В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. На месте трагедии работают более 550 спасателей, полицейских, врачей, коммунальщиков, волонтеров. Разобрали примерно половину конструкций, разбитых российской Х-22.

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Советница главы Днепропетровской ОВА Наталья Бабаченко сообщила о 75 пострадавших. Ранее глава Областной военной администрации Валентин Резниченко говорил, что госпитализировали 30, 12 из которых в тяжелом состоянии. Судьба еще более 40 жителей дома остается неизвестной.

NV собрал фото поисково-спасательной операции в Днепре.

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne