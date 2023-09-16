ВСУ об атаке России на Новую Каховку: Неправильно запрограммировали удар, могут бомбить места и со своими подразделениями

16 сентября, 10:00
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Оккупированная Новая Каховка после атаки российских военных (Фото:Силы обороны юга)

Оккупированная Новая Каховка после атаки российских военных (Фото:Силы обороны юга)

Российские оккупанты 15 сентября сбросили управляемую авиабомбу на жилые дома оккупированной Новой Каховки Херсонской области и распространяют фейки о якобы причастности Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в субботу, 16 сентября.

По ее словам, украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу, чтобы защитить от ударов жителей правого берега, который регулярно атакуют россияне.

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«Как показала вчерашняя ситуация, добавляется и огневой террор левобережья. Потому что не имея правильной организации того, что они запланировали, они способны бомбить и даже те направления, где расположены их подразделения», — заявила Гуменюк комментируя сброс бомбы на Новую Каховку.

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Накануне в эфире Радио Свобода она заявила, что российская бомба была неправильно запрограммирована и неполноценно снаряжена и сдетонаривала, не долетев до Бериславского района.

«Оккупанты в панике начали большую мощную информационную по поводу того, что такие удары наносят Силы обороны. Но все факты задукоментированы и есть соответствующая доказательная база, чтобы констатировать факт терроризма врага», — добавила она.

В пятницу, 15 сентября, Россия нанесла удар по жилым домам во временно оккупированной Новой Каховке управляемыми авиабомбами. Украинские СМИ сообщали о погибших и раненых.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1702591894570651815?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1702591894570651815%7Ctwgr%5E304ed6ac6877172445ab5dba2fec98c45931fe7b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fevents%2Fudar-rf-po-noviy-kahovci-okupanti-obstrilyali-zhitlovi-kvartali-kerovanimi-aviabombami-ye-zagibli-50353670.html
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсонская область Наталья Гуменюк Бомбардировка Новая Каховка Война России против Украины

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