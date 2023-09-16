ВСУ об атаке России на Новую Каховку: Неправильно запрограммировали удар, могут бомбить места и со своими подразделениями 16 сентября, 10:00 Оккупированная Новая Каховка после атаки российских военных (Фото:Силы обороны юга)

Российские оккупанты 15 сентября сбросили управляемую авиабомбу на жилые дома оккупированной Новой Каховки Херсонской области и распространяют фейки о якобы причастности Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в субботу, 16 сентября.

По ее словам, украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу, чтобы защитить от ударов жителей правого берега, который регулярно атакуют россияне.

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«Как показала вчерашняя ситуация, добавляется и огневой террор левобережья. Потому что не имея правильной организации того, что они запланировали, они способны бомбить и даже те направления, где расположены их подразделения», — заявила Гуменюк комментируя сброс бомбы на Новую Каховку.

Накануне в эфире Радио Свобода она заявила, что российская бомба была неправильно запрограммирована и неполноценно снаряжена и сдетонаривала, не долетев до Бериславского района.

«Оккупанты в панике начали большую мощную информационную по поводу того, что такие удары наносят Силы обороны. Но все факты задукоментированы и есть соответствующая доказательная база, чтобы констатировать факт терроризма врага», — добавила она.

В пятницу, 15 сентября, Россия нанесла удар по жилым домам во временно оккупированной Новой Каховке управляемыми авиабомбами. Украинские СМИ сообщали о погибших и раненых.