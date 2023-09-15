Армия РФ ударила по жилым домам в Новой Каховке управляемыми авиабомбами, есть погибшие и раненые — видео
Россияне обстреляли Новую Каховку управляемыми авиабомбами (Фото:Кадр из видео МОСТ/Telegram)
Армия РФ утром в пятницу, 15 сентября, нанесла удар по жилым домам во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области управляемыми авиабомбами, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Telegram-канал МОСТ.
По предварительной информации, обнародованной российской оккупационной «властью», в результате удара погиб один человек, 12 местных жителей получили ранения. Оккупанты цинично обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины.
МОСТ сообщает, что в результате удара были поражены дома в микрорайоне Сокол, в районе улиц Горького-Довженко разрушены квартиры в трех многоэтажных домах.
Информация о количестве пострадавших уточняется.