Армия РФ ударила по жилым домам в Новой Каховке управляемыми авиабомбами, есть погибшие и раненые — видео

15 сентября, 11:01
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Россияне обстреляли Новую Каховку управляемыми авиабомбами (Фото:Кадр из видео МОСТ/Telegram)

Россияне обстреляли Новую Каховку управляемыми авиабомбами (Фото:Кадр из видео МОСТ/Telegram)

Армия РФ утром в пятницу, 15 сентября, нанесла удар по жилым домам во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области управляемыми авиабомбами, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Telegram-канал МОСТ.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1702591894570651815?s=46

По предварительной информации, обнародованной российской оккупационной «властью», в результате удара погиб один человек, 12 местных жителей получили ранения. Оккупанты цинично обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины.

Видео дня

МОСТ сообщает, что в результате удара были поражены дома в микрорайоне Сокол, в районе улиц Горького-Довженко разрушены квартиры в трех многоэтажных домах.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Обстрел Херсонская область Война России против Украины Временно оккупированные территории

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