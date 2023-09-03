Во временно оккупированной Каховке подняли украинский флаг — фото
Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)
В городе Новая Каховка, который расположен на временно оккупированной РФ части Херсонской области, неизвестные вывесили украинский флаг.
Соответствующее фото обнародовал спикер ОК Юг полковник Владислав Назаров в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 сентября.
«Во временно оккупированной Каховке на Херсонщине подняли украинский флаг», — написал Назаров и выставил соответствующую фотографию.
Пока непонятно, кто поднял флаг — местные жители или партизаны. Судя по фотографии, на которой видно зеленые деревья, фото было сделано в летнее время, точная дата неизвестна.
9 августа Силы обороны Украины поразили пункт управления армии РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.