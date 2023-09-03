Во временно оккупированной Каховке подняли украинский флаг — фото 3 сентября, 17:05 Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

В городе Новая Каховка, который расположен на временно оккупированной РФ части Херсонской области, неизвестные вывесили украинский флаг.

Соответствующее фото обнародовал спикер ОК Юг полковник Владислав Назаров в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 сентября.

«Во временно оккупированной Каховке на Херсонщине подняли украинский флаг», — написал Назаров и выставил соответствующую фотографию.

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Фото: Nazars_look/Telegram

Пока непонятно, кто поднял флаг — местные жители или партизаны. Судя по фотографии, на которой видно зеленые деревья, фото было сделано в летнее время, точная дата неизвестна.

9 августа Силы обороны Украины поразили пункт управления армии РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.