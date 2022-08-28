Мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты хотят переформатировать «референдум» в опрос 28 августа, 06:11 Улицы оккупированного Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты хотят переформатировать псевдореферендум в опрос.



«Сейчас они действительно ведут подготовку, но на сегодня их планы в очередной раз меняются. Если раньше они хотели провести этот псевдореферендум в конце августа, то сегодня уже даже 11 сентября они не видят, как его провести. Сегодня речь не идет и о едином дне проведения „референдума“ по нескольким причинам. Первая и основная причина — сверхнизкая явка и активность наших жителей по участию в этом фейковом „референдуме“. Поэтому сегодня они переформатировали и хотят делать это в рамках социологического опроса с 11 по 17 сентября и после этого подвести итоги», — заявил Федоров в эфире телемарафона.



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Оккупанты также сформировали требования к так называемым «агитационным группам». В частности, среди них должен быть житель Крыма, который до 2014 года проживал в Крыму и свободно владеет украинским языком.

«Тем самым они пытаются сказать, что никто не пытается задавить украинское население, но мы четко понимаем, что это очередная порция пропаганды», — заявил Федоров.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российским оккупантам вряд ли удастся провести псевдореферендумы о «присоединении» временно захваченных территорий Украины к РФ в начале сентября.

Несмотря на заявления оккупационной «власти» в Запорожской области относительно продвижения этого вопроса, аналитики считают маловероятным проведение «референдумов» на временно захваченных территориях 11 сентября «из-за трений в оккупационных администрациях и продолжающихся партизанских нападений».



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