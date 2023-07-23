«Террористы обязательно получат ответ». Зеленский отреагировал на самую мощную ракетную атаку по центру Одессы 23 июля, 09:20 Кадры последствий вражеской атаки на Одессу (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ужасную ночную атаку Одессы. Он заявил, что террористы почувствуют ответ за совершенное зло.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ», — написал глава государства.

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По словам Зеленского, всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь.

«Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями — с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого надо победить российское зло», — подытожил он.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг нанес удар, применив пять видов ракет. По меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали, в городе значительные разрушения.