Первые дни регистрации на НМТ: большинство абитуриентов выбирают третьим предметом историю Украины 7 апреля, 14:06 3 апреля в Украине началась регистрация на НМТ-2023 (Фото:Kaitlyn Baker/Unsplash)

Министр образования Украины Оксен Лисовой озвучил первые результаты регистрации абитуриентов на национальный мультипредметный тест-2023.

Он отметил, что большинство участников тестирования выбирают третьим предметом историю Украины.

За первые четыре дня регистрации этот предмет выбрали 26 220 человек, на второй месте — иностранные языки, их выбрали 18 545 абитуриентов.

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Также с 3 апреля создано почти 54 тысячи персональных кабинетов. 14 тысяч человек уже получили сообщение об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2023 года.

Более 7 тысяч человек будут проходить тестирование за границей.

«Регистрация продолжается. Работаем над тем, чтобы нынешняя вступительная кампания была плодотворной и безопасной», — добавил Лисовой.

3 апреля в Украине стартовала регистрация на НМТ-2023. В этом году он пройдет в усовершенствованном формате. Обязательными предметами являются украинский язык и математика, третий предмет абитуриенты могут выбрать из перечня самостоятельно.

В УЦОКО сняли видеоинструкцию, где пошагово описано как зарегистрироваться для участия в НМТ.

