Оккупанты обстреляли Николаев из РСЗО Смерч: есть раненые, среди них — ребенок 10 августа, 10:02 Николаев попал под огонь из РСЗО Смерч (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

В ночь на среду, 10 августа, российские оккупанты обстреляли Николаев реактивными снарядами из РСЗО Смерч. Три человека получили ранения, среди них — 13-летняя девочка.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В результате обстрелов повреждены жилые дома. Также попадания были по территории предприятия, складских помещениях и автобазе.

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Ким добавил, что подробная информация уточняется.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram сообщил, что были повреждены восемь жилых домов. В семи из них выбиты окна, двери, крыша и фасад. Еще в одном в результате попадания боеприпасов произошел пожар. Огонь уничтожил крышу, перекрытие и утеплитель здания. Возгорание ликвидировали спасатели ГСЧС.

Остальные четыре жилых дома из-за обстрелов остались без электроэнергии.



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