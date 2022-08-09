Усиленный комендантский час в Николаеве: Ким заявил, что власти собрали большую базу данных потенциальных коллаборантов

9 августа, 15:58
В Николаеве вводили двухдневный комендантский час для поиска предателей (Фото:НПУ)

В Николаеве вводили двухдневный комендантский час для поиска предателей (Фото:НПУ)

Во время усиленного комендантского часа в Николаеве отработали десятки тысяч адресов и телефонов. Правоохранители собрали большую базу данных потенциальных коллаборантов.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге.

«Отработаны десятков тысяч адресов и телефонов, были открыты уголовные производства, были арестованные. Очень многие сбежали предатели. Телеграмм-каналы врага молчали в эти выходные молчали, не было новых целей и прилетов», — отметил он.

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Ким уточнил, что пока нет официальных итогов, но идея оказалась очень эффективной.

Он добавил, что такие подобные операции будут проводиться и дальше без предупреждения на определенных территориях города.

«Мы собрали большую базу данных потенциальных коллаборантов и будем в дальнейшем с ними работать», — резюмировал глава ОВА.

https://www.youtube.com/watch?v=r3y8AfviMOM&feature=emb_title

С 23:00 пятницы, 5 августа, до 5:00 понедельника, 8 августа, в Николаеве действовал комендантский час с соответствующими ограничениями. Районы города отрабатывали в том числе по коллаборантам.

По его итогам Ким сообщил, что были задержаны пять человек, которые находились в розыске. За этот период также было начато около 20 уголовных производств.

Власти и правоохранители пошли на такой шаг из-за ежедневных обстрелов и ракетных ударов РФ по Николаеву.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Комендантский час Николаевская область Коллаборационизм

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