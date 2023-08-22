Нидерланды предоставят Украине около тысячи переносных зарядов для дистанционного разминирования 22 августа, 22:06 Кайса Оллонгрен и Алексей Резников (Фото:Минобороны)

Нидерланды решили предоставить Украине около тысячи переносных зарядов для дистанционного разминирования, которые могут делать проходы в инженерных заграждениях.

Об этом во время встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Минобороны.

«Есть решение предоставить около тысячи переносных зарядов для дистанционного разминирования, которые могут проделывать проходы в инженерных заграждениях», — отметила Оллонгрен.

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Она также подчеркнула, что Нидерланды и дальше будут работать над дальнейшим закрытием всех потребностей Украины, в частности в средствах ПВО, что является критически важной составляющей для сохранения жизней украинцев и инфраструктуры государства.

«Мы были очень рады объявить об очередном шаге по усилению ПВО, а именно передаче истребителей F-16. Мы уже согласовали программы подготовки украинских пилотов. Планируем начать обучение в центре подготовки в Румынии, имеем доступные для подготовки F-16. Безусловно, мы понимаем, что подготовка предполагает дальнейшую передачу, и как только будет такая возможность, все будет завершено. Мы все уже прекрасно знаем, насколько быстро учатся украинские военные, нет сомнений в том, что подготовка пройдет, но нужно будет это все интегрировать и в систему обеспечения, и в систему ВСУ, в частности Воздушных Сил. Это не только вопрос подготовки, но и вопросы способностей и технического обеспечения. Но мы уже над этим работаем. Мы взяли на себя обязательство. Настолько быстро, насколько это возможно, все будет сделано», — подчеркнула Оллонгрен.

Министр обороны Нидерландов поблагодарила Резникова за неутомимые усилия в поощрении иностранных партнеров делать больше, чем они делают сейчас. В частности, выразила благодарность за прозрачность и ясность в формировании потребностей Украины и креативные подходы к процессу поиска решений.

В свою очередь Резников подчеркнул, что «F-16 — мощный шаг. Невозможно переоценить важность этого решения правительства Нидерландов».