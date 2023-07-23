Территория размером с Уругвай. На разминирование Украины может уйти 757 лет — WP 23 июля, 01:03 Украинские саперы проводят разминирование территории (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

На полную очистку территории Украины от мин, артиллерийских снарядов и бомб, которые не взорвались, могут уйти сотни лет.

Об этом сообщает The Washington Post.

Специалисты говорят, что общую заминированную территорию можно сравнить с американским штатом Флорида или страной Уругвай. Оккупанты применили по меньшей мере 13 типов противопехотных мин, а также мины-ловушки.

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В отчете аналитического центра GLOBSEC говорится, что около 30% Украины или более 107 тысяч квадратных километров загрязнены взрывоопасными предметами.

Подсчитано, что один сапер может очистить от 15 до 25 квадратных метров в день, поэтому 500 группам разминирования, которые работают сейчас, на завершение работы понадобится 757 лет. По оценкам Всемирного банка, разминирование Украины обойдется примерно в 37,4 миллиарда долларов в течение следующих 10 лет.

В конце мая постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун заявила, что Украина на сегодня является самой заминированной страной в мире.